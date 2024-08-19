Мишустин поручил предоставить курским бизнесменам отсрочку по уплате налогов

Предпринимателям в Курской области предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Такое поручение Минфину дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Нововведение затронет бизнесменов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на приграничной территории региона. По данным RT, отсрочку по платежам предоставят на год, с последующей рассрочкой их уплаты.

Ранее Мишустин поручил госкорпорации «Роскосмос» наладить конвейерный выпуск спутников. Согласно распоряжению, корпорации следует производить в год до 250 аппаратов.

По словам Мишустина, поддержка космонавтики благоприятно скажется на развитии науки и разработке перспективных технологий. Увеличение числа спутников может повысить качество услуг и снизить себестоимость производства, указал он.