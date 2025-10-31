Россия хранит огромное количество тел погибших бойцов ВСУ и готова передать их Украине, но власти стремятся забрать их лишь на словах. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество», — подчеркнул он.

По его словам, пока намерение Украины забрать тела проявляется лишь на словах. Для киевского режима бойцы ВСУ — расходный материал. Также власти всеми силами демонстрируют якобы минимальные потери.

Последний раз России и Украина обменялись телами погибших 23 октября. Тогда российская сторона передала тысячу тел бойцов ВСУ, противник -31 тело солдат ВС России.