Украина сама спровоцировала Москву на ответные удары тем, что усилила свою террористическую деятельность. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украина, раскочегарив машину террористических преступлений, сама напросилась на удары возмездия», — сказал дипломат.

Он также добавил, что если первых ударов не хватило, то последующие обязательно исправят ситуацию.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВС РФ ударили по объектам военного управления Украины комплексом «Орешник». По данным ведомства, этот удар нанесли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российских территориях.