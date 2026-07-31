RT узнал о тесной связи семьи главкома ВСУ Драпатого с Россией

Мать и отец нового главкома ВСУ Михаила Драпатого почти 20 лет проработали в школах Сургута, а в одной даже открыли музей боевой славы. Об этом со ссылкой на бывших коллег родственников украинского офицера сообщил RT .

По словам собеседников журналистов, чета Драпатых вместе с младшей дочерью приехала в Сургут в середине 1990-х.

«Они работали у нас с 1996 по 2014 годы. Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена — английский язык и обществознание. Иногда она заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск», — рассказал один из бывших коллег.

По его словам, отец главкома ВСУ рассказывал о службе в Афганистане и с тоской вспоминал Советский Союз.

Бывшие коллеги рассказали, что в 2002 году Надежда Драпатая открыла в учебном заведении музей боевой славы, посвященный Великой Отечественной войне. Руководил музеем ее муж Василий.

Один из учителей отметил, что в конце 1990-х сын учителей Михаил приезжал в Сургут на несколько месяцев и тоже учился в школе, где работали родители. Собеседник издания пояснил, что юноше требовалось подтянуть знания перед выпускными экзаменами.

В 2011 году Драпатые уехали на Украину, но через год вернулись обратно. Супруги снова устроились в школу учителями. Окончательно они перебрались в республику после воссоединения Крыма с Россией, которое принять не смогли.

Михаил Драпатый стал вторым главкомом ВСУ, который имеет тесные связи с Россией. У его предшественника Александра Сырского в России живут родители и брат Олег.

В июле прошлого года телеграм-канал Shot сообщал, что занимавший пост главкома ВСУ оплатил лечение тяжелобольному отцу в московской клинике. Авторы сообщения утверждали, что семья получила один миллион рублей из Украины.

Олег Сырский публично опроверг, что отказался от денег брата, чтобы его и родителей не считали врагами России.