Мирошник указал на выгоду для ЕС и США от украинского конфликта

Соединенным Штатам и Евросоюзу выгодно затягивать конфликт на Украине из-за заработка в сфере ВПК. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, в верхушке ЕС и США идет борьба за деньги и распределение бюджета, многократно увеличилось вливание средств в направлении ВПК.

«На этом могут зарабатывать свои миллиарды, сотни миллиардов какие-то военные концерны, которые неслучайны совершенно. Скажем так, они не чужие для вот этих лидеров, которые активно лоббируют их интересы», — подчеркнул Мирошник.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в ближайшие недели американская сторона оценит перспективы возобновления переговоров по украинскому вопросу.