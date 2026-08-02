США оценят перспективы возобновления переговоров между Россией и Украиной

Рубио: в ближайшие недели США поймут, можно ли возобновить переговоры по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели последуют шаги для оценки перспектив возобновления переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«В ближайшие несколько недель вы увидите, что будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы прекратить войну», — сказал Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее ясно дал понять, что Соединенные Штаты могут сыграть роль в прекращении украинского конфликта. Они будут к этому стремиться и дальше. США готовы сыграть конструктивную роль в этом процессе.

До этого американский госсекретарь говорил, что Вашингтон приложит новые усилия для возобновления дипломатического процесса. При этом Рубио не гарантировал успех, так как у обеих сторон имеются строгие красные линии.