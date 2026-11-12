360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мирошник указал на рост атак на российские автобусы со стороны ВСУ

    Мирошник: ВСУ атаковали 379 российских автобусов с начала 2026 года

    Фото: 360.ru

    По предварительным данным, с начала этого года ВСУ атаковали уже 379 пассажирских автобусов в России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале.

    От подобных ударов пострадали минимум 585 человек, погиб 81 мирный житель. Среди раненых насчитывается 37 детей, четверо из которых не выжили.

    По словам Мирошника, количество таких атак резко выросло после выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро и направления денег на закупку дронов.

    «Дроны-убийцы передают в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения», – отметил посол по особым поручениям МИД России.

    Ранее стало известно, что пять пассажиров автобуса Москва — Горловка пострадали при атаке БПЛА в ДНР. ВСУ нанесли удар около 05:00 11 ноября около поселка Савельевка.

    Читайте также

    Мирошник назвал пыточные частью системы насильственной мобилизации на Украине

    Ministry of Defense of Ukraine

    Мирошник уличил Мерца в желании получить больше «откатов» от помощи Украине

    Мирошник заявил об одной из крупнейших атак в дни саммита Россия — Африка

    Мирошник назвал пыточные частью системы насильственной мобилизации на Украине

    Ministry of Defense of Ukraine

    Мирошник уличил Мерца в желании получить больше «откатов» от помощи Украине

    Мирошник заявил об одной из крупнейших атак в дни саммита Россия — Африка