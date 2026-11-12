Мирошник: ВСУ атаковали 379 российских автобусов с начала 2026 года

По предварительным данным, с начала этого года ВСУ атаковали уже 379 пассажирских автобусов в России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале .

От подобных ударов пострадали минимум 585 человек, погиб 81 мирный житель. Среди раненых насчитывается 37 детей, четверо из которых не выжили.

По словам Мирошника, количество таких атак резко выросло после выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро и направления денег на закупку дронов.

«Дроны-убийцы передают в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения», – отметил посол по особым поручениям МИД России.

Ранее стало известно, что пять пассажиров автобуса Москва — Горловка пострадали при атаке БПЛА в ДНР. ВСУ нанесли удар около 05:00 11 ноября около поселка Савельевка.