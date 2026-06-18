Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец цинично пытается снять с киевских властей ответственность за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Господин Лубинец <…> решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела», — добавил дипломат.

Мирошник отметил, что украинские власти ни разу не объявляли о желании разобраться в произошедшем, а сразу же начинали открещиваться. Он подчеркнул, что иногда уместнее молчать, чем выдавать откровенную ложь.

«Тем более, если человек претендует на должность контактера между нашими государствами для решения гуманитарных вопросов», — заключил Мирошник.