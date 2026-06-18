Шесть пострадавших от атаки ВСУ на автобус эвакуируют в Белоруссию

В Белоруссию эвакуируют шесть пострадавших в результате атаки боевиков ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привели «Известия» .

По его словам, в брянских больницах им оказали всю необходимую помощь.

«Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава осуществляют медицинскую эвакуацию шести пострадавших, из которых пять — дети», — сказал Кузнецов.

Помощник главы Минздрава добавил, что пострадавшим от атаки ребенку и взрослому провели операцию.

«Их состояние стабилизировали, что сделало возможной медицинскую эвакуацию в Белоруссию», — заключил он.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми. Он призвал прекратить нападения на гражданское население и мирную инфраструктуру.