Пенсионерка погибла при атаке ВСУ на поселок под Донецком | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 20:50 Пенсионерка погибла при атаке ВСУ на поселок под Донецком Пушилин: ВСУ ударили по Александровке, погибла пенсионерка РИА «Новости»

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Жительница Донецка получила смертельные ранения в результате обстрела ВСУ поселка Александровка Петровского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Погибла женщина 1952 года рождения, ранение легкой степени тяжести получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи — женщина 1988 года рождения», — написал он.

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Глава ДНР отметил, что бригаду скорой помощи обстреляли, когда она выехала на вызов. Украинские боевики специально били по медикам. Повреждения получил автомобиль СМП.

Также из-за очередной атаки ВСУ пострадали два дома в поселке Гольмовский, храм и памятник Воинам-освободителям в Александровке. Противник выпустил 32 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью.

Днем 27 апреля в результате атаки ВСУ на Донецк пострадали три мирных жителя. Пушилин сообщал, что в Куйбышевском районе под обстрел попали женщины в возрасте 73 и 90 лет.