Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Рыльску

Вооруженные силы Украины днем обстреляли Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По предварительным данным, повреждения получили многоэтажный и частные дома, а также складское помещение. На месте работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.

Судя по опубликованным им кадрам, у пятиэтажки выбиты окна на нескольких этажах, фасад испещрен осколочными отметинами, у стены валяются рамы и стеклопакеты. Во дворе — искореженные пролеты забора. На промышленном здании — пробоины и разбитые витражные окна, внутри склада в кровле видна крупная дыра.

«При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма», — написал Хинштейн

В августе после атаки ВСУ более 17 тысяч жителей Курской области остались без света, три района Курской области были обесточены.