Более 17 тысяч жителей Курской области остались без света после атаки ВСУ

ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области. В результате обстрела повреждения получил провод электроподстанции, три района остались без света, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции „Рыльск 110 кВ“. Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах», — написал он.

Хинштейн отметил, что в трех отмеченных районах проживают более 17,1 тысячи потребителей. В ближайшее время специалисты начнут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Кроме того, в хуторе Фонов осколки посекли фасад. Также выбило окна в двухэтажном жилом доме и придомовой постройке.

Утром 30 августа дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Курской области, лишив электричества 33 населенных пункта. Боевики обстреляли село Густомой, здесь пострадали местный дом культуры и остекление школы.