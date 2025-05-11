Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Валуйках

В городе Валуйки мужчина попал в больницу с израненной спиной. Дрон атаковал его машину во время движения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

Кроме автомобиля, в котором ехал пострадавший мужчина, повреждения получила еще одна машина. Гладков сообщил, что второй автомобиль также посекли осколки БПЛА.

Ранее в Белгородском районе при атаке пострадала женщина. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори, где она находилась. С осколочными ранениями и баротравмой ее увезли в Октябрьскую районную больницу, из которой переведут в областную.