Дрон ВСУ ранил женщину в Белгородском районе

ВСУ атаковали Белгородский район. В результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что женщина получила ранения в селе Ясные Зори. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство по территории сельхозпредприятия.

«С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи ее доставили в Октябрьскую РБ», — написал Гладков.

После оказания помощи бригада скорой помощи планирует доставить пострадавшую уже в областную клиническую больницу.

Ранее атаку беспилотников ВСУ зафиксировали в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

В Шебекинском округе вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семейная пара. Мужчину и женщину с травмами доставили в больницу. До этого украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва на территорию Курской и Белгородской областей, сообщило радио Sputnik.