Дрон ВСУ ранил женщину в Белгородском районе
Гладков: ВСУ обстреляли с БПЛА Белгородскую область, ранена женщина
ВСУ атаковали Белгородский район. В результате обстрела пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что женщина получила ранения в селе Ясные Зори. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство по территории сельхозпредприятия.
«С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи ее доставили в Октябрьскую РБ», — написал Гладков.
После оказания помощи бригада скорой помощи планирует доставить пострадавшую уже в областную клиническую больницу.
Ранее атаку беспилотников ВСУ зафиксировали в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
В Шебекинском округе вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семейная пара. Мужчину и женщину с травмами доставили в больницу. До этого украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва на территорию Курской и Белгородской областей, сообщило радио Sputnik.