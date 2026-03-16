Мужчина пострадал из-за налета украинского дрона в Белгородской области

Один мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«В селе Графовка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю на территории предприятия», — заявил он.

Пострадавшего местного жителя отвезли в Шебекинскую ЦРБ, врачи оценили его состояние как тяжелое. У пациента открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения головы и спины. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Также повреждения получила машина, в которой ехал мужчина.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что шесть человек погибли после ракетной атаки ВСУ на Брянск. Также 37 мирных жителей пострадали. Всех раненых доставили в Брянскую областную больницу, медики оказали им необходимую помощь.