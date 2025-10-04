Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области

Мирный житель получил ранение в результате удара украинских беспилотников по автовокзалу в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, ударные БПЛА типа «Дартс» нанесли прицельный удар по зданию автовокзала. В результате атаки повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавшего мужчину госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Позднее Богомаз уточнил, что над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны России обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее утром губернатор сообщал, что за прошедшую ночь подразделения ПВО сбили 27 вражеских дронов самолетного типа. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Днем глава региона также сообщил об уничтожении еще двух беспилотников силами ПВО. Он поблагодарил военных за эффективную работу и отметил, что ситуация в области находится под контролем.

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 117 дронов ВСУ над регионами России.