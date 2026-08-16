Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Горловке

Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР, погибла местный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Ранее Приходько сообщил, что в Горловке в результате атаки ВСУ получили ранения три мирных жителя. Кроме того, в Никитовском районе города вследствие атаки украинского беспилотника получило повреждения домостроение.

Вечером в четверг, 14 августа, Приходько писал о гибели женщины при атаке беспилотников ВСУ в центре Горловки.