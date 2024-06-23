Мирный житель погиб на левом берегу Днепра из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области при обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб мирный житель. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в светлое время суток украинские националисты нанесли по левобережью 16 артиллерийских ударов. Еще 20 зафиксировали ночью. Под обстрелом ВСУ оказались девять населенных пунктов области — Новая Каховка, Чулаковка, Тополевка, Новая Збурьевка, Днепряны, Каховка, Коханы, Бабино и Подстепное.

Несколькими днями ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский беспилотник ударил по ехавшей по мосту через канал между Каховкой и Васильевкой машине. В салоне авто ехала семья из Запорожья. Сын погиб на месте от полученных травм, его отца с контузией госпитализировали.