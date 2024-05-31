Мирный житель погиб из-за удара БПЛА в Днепрянах

Украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на группу коммунальных работников в поселке Днепряны в Херсонской области. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, занимавшийся расчисткой территории. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что населенный пункт подвергся «остервенелому нападению» дронов ВСУ. По его словам, военные вели интенсивный обстрел поселка, в результате чего повреждения получил газопровод. Без доступа к газу остались 76 жителей, добавил Сальдо.
Ранее два украинских БПЛА зафиксировали в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.