Мирный житель погиб из-за удара БПЛА в Днепрянах

Сальдо: в поселке Днепряны под Херсоном дрон ВСУ убил коммунального работника

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на группу коммунальных работников в поселке Днепряны в Херсонской области. В результате атаки погиб 63-летний мужчина, занимавшийся расчисткой территории. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что населенный пункт подвергся «остервенелому нападению» дронов ВСУ. По его словам, военные вели интенсивный обстрел поселка, в результате чего повреждения получил газопровод. Без доступа к газу остались 76 жителей, добавил Сальдо.

Ранее два украинских БПЛА зафиксировали в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте