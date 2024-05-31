Машина в белгородском селе загорелась после попадания дрона-камикадзе ВСУ

Гладков: из-за атаки дрона ВСУ сгорела машина в Мокрой Орловке под Белгородом

Украинский беспилотник ударил по селу Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате атаки загорелся автомобиль, который был припаркован рядом с магазином. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за БПЛА автомобиль полностью сгорел, осколками дрона также посекло фасад и крышу магазина.

В тот же день село атаковал еще один беспилотник ВСУ — он сбросил взрывное устройство на жилой дом. Из-за атаки выбило входную дверь и разрушилось крыльцо, повреждения также получила крыша.

«Оперативные службы работают на местах», — отметил губернатор.

Вечером 30 мая российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны указали, что украинские боевики планировали с помощью дронов устроить теракт на территории России.

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