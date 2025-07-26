Мирный житель Брянской области пострадал из-за атаки ВСУ
Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе Каменский Хутор Климовского района. Мирный житель пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал население проявить осторожность. ВСУ беспощадно атакуют приграничье, напомнил Богомаз.
Днем 26 июля украинские боевики обстреляли Белгородский район из РСЗО. Мирный житель получил ранения, его доставили в областную клиническую больницу. Там пострадавшему окажут всю необходимую помощь.
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