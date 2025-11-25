Мирный житель Брянщины пострадал из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали деревню Кожановка Злынковского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале .

В результате атаки ВСУ мирный житель получил ранения.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

