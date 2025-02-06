Мирный план Трампа «утек». В Британии назвали дату окончания СВО

В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля — к этой дате Трамп намерен заставить Зеленского согласиться на перемирие, которое «остановит неуклонное продвижение России». Также в планах — запрет на вступление Украины в НАТО и требование признать суверенитет России в новых регионах.

«Кроме того, украинские войска будут выведены из Курской области, где они начали контрнаступление в августе, а контингент европейских солдат, в который могут войти британские войска, будет задействован для охраны демилитаризованной зоны», — написали авторы материала.

США предложат Евросоюзу помочь Украине в восстановлении страны. Ожидается, что переговоры о прекращении огня начнутся с телефонной беседы Зеленского и Путина в начале февраля, встреча лидеров конфликтующих государств состоится в конце последнего зимнего месяца — начале марта. Официально о перемирии объявят 20 апреля, а к 9 мая опубликуют заявление о согласованных условиях прекращения конфликта.

При этом Трамп собирается продолжить поддержку украинской армии и обеспечить Украине возможность вступить в ЕС к 2030 году. План американского лидера выгоден для России, так как он включает отмену санкций в сфере энергетики.

Агентство Bloomberg ранее заявило, что США представят план по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции. Однако спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог опроверг эти сообщения.