Келлог опроверг сообщения об обнародовании плана США по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что на следующей неделе не представит план по урегулированию конфликта. Он также отметил, что только американский лидер может обнародовать такой план, сообщило РИА «Новости» .

Агентство Bloomberg сообщало, что на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности США представят свой план по урегулированию украинского кризиса.

«Нет, этого не будет… Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог… Но этого не произойдет на следующей неделе», — заявил Келлог.

Конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля.

Ранее посол Андрей Келин заявил, что США начали предварительные контакты с Россией по Украине. Он подчеркнул, что РФ открыта к очень серьезному диалогу для разрешения украинского конфликта. Однако для начала всем участникам необходимо определить, о чем именно будет этот разговор.