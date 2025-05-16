Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области от украинских атак пострадали мирные жители. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе», — сказал он.

Гладков отметил, что региональные власти и сотрудники оперативных служб делают все от себя зависящее, чтобы максимально обеспечить безопасность людей.

«К сожалению, не всегда это удается, но работа выполняется большая, никто руки не опускает, мы ищем дополнительные решения», — добавил губернатор.

Накануне Гладков сообщил о четырех пострадавших от атак ВСУ мирных жителях в Валуйском и Шебекинском округах области. По его словам, двое из них получили ранения во время обстрела грузовика в селе Рождествено, другие — на автодороге Архангельское — Нехотеевка и в селе Новая Таволжанка.