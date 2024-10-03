Мирная жительница Воронежской области пострадала при атаке ВСУ

После ночной атаки украинских дронов на Воронежскую область к врачам обратилась местная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает», — написал глава области.
Падение обломков БПЛА нанесло ущерб 16 домовладениям. В них оказались повреждены кровли, ограждения и оконные рамы. Администрации муниципалитетов продолжают оценку ущерба, чтобы в дальнейшем устранить повреждения.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью 25 украинских беспилотников. Еще 73 дрона уничтожили в Белгородской области, 14 БПЛА — в Курской и один — в Брянской области.
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