Мирная жительница Воронежской области пострадала при атаке ВСУ

Губернатор Гусев: женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на Воронежскую область

После ночной атаки украинских дронов на Воронежскую область к врачам обратилась местная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает», — написал глава области.

Падение обломков БПЛА нанесло ущерб 16 домовладениям. В них оказались повреждены кровли, ограждения и оконные рамы. Администрации муниципалитетов продолжают оценку ущерба, чтобы в дальнейшем устранить повреждения.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью 25 украинских беспилотников. Еще 73 дрона уничтожили в Белгородской области, 14 БПЛА — в Курской и один — в Брянской области.