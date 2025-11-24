Мирная жительница погибла под Белгородом при атаке БПЛА
В селе Репяховка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Погибла мирная жительница, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
«Женщину со множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики делали все возможное, чтобы спасти ее, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написали в пресс-службе.
Мужчина, который был в машине с женщиной, доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода бригадой скорой помощи. У него множественные осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.
Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.