«Мираторг» пообещал по 1,5 миллиона рублей семьям погибших сотрудников

Семьям погибших при атаке беспилотников на Подмосковье сотрудникам «Мираторга» выплатят по 1,5 миллиона рублей и компенсируют расходы на похороны. Об этом сообщила 360.ru руководитель пресс-службы компании Екатерина Уржунцева.

«Поддерживаем связь с родственниками, чтобы оказывать всю необходимую поддержку», — добавила она.

Кроме того, раненым сотрудникам компенсируют медицинские затраты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а раненым — от 100 до 500 тысяч.

Всего в результате атаки погибли три человека, все они — сотрудники компании, заступавшие на утреннюю смену. Один из них умер на месте, двое других — в больницах Видного и Домодедова от тяжелых ранений. Более 10 жителей Подмосковья получили травмы различной степени тяжести. Также на парковке у распределительного центра сгорели около 20 автомобилей.