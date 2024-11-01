Мир в планы не входит. Лавров исключил успех Турции в посредничестве по Украине

Лавров: у Турции нет шансов на успех в посредничестве из-за Украины и Запада

Мир не входит в планы Украины и Запада — это не оставляет шансов на успешное посредничество Турции в урегулировании конфликта. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet .

Он напомнил, что ответом Украины на мирную инициативу президента Владимира Путина стало вторжение ВСУ в Курскую область, а также воздушные атаки по объектам в других регионах. США и их союзники оказывают Украине всестороннюю поддержку и обсуждают возможность использования дальнобойных ракет.

Украинский лидер Владимир Зеленский издал указ о запрете переговоров с Россией, напомнил Лавров.

«Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД добавил, что Россию удивляет военно-техническое сотрудничество Украины и Турции не фоне заявлений последней о готовности помочь в урегулировании конфликта.