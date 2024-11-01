Лавров поделился эмоциями от военного сотрудничества Турции и Украины

Продолжение военно-технического сотрудничества Турции и Украины удивляет Россию на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании конфликта. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet .

Турецкое оружие используется для убийства мирных россиян и военных, напомнил дипломат.

«Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал он.

При этом Россия ценит усилия Турции по содействию в урегулировании конфликта, добавил Лавров. Именно эта страна весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для переговоров с Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о стремлении его российского коллеги Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Это подтвердили главы МИД РФ и Турции.