Лавров поделился эмоциями от военного сотрудничества Турции и Украины

Продолжение военно-технического сотрудничества Турции и Украины удивляет Россию на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании конфликта. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.
Турецкое оружие используется для убийства мирных россиян и военных, напомнил дипломат.
«Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал он.
При этом Россия ценит усилия Турции по содействию в урегулировании конфликта, добавил Лавров. Именно эта страна весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для переговоров с Украиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о стремлении его российского коллеги Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Это подтвердили главы МИД РФ и Турции.
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