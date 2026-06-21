Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Крым

Минздрав: в Крыму госпитализировали 14 пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ

В больницы Крыма после ночной атаки беспилотников ВСУ доставили 14 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости» .

«Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме», — подчеркнул представитель ведомства.

Кузнецов уточнил, что состояние детей оценивают как тяжелое. Еще шестеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

«Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава», — заключил помощник министра.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что в результате украинской атаки на Керченский полуостров погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили еще 28. Прокуратура полуострова открыла горячую линию оказания правовой помощи пострадавшим. Также после атак часть Крыма осталась без электричества.