Минздрав назвал число пострадавших при массированном налете БПЛА в Подмосковье

Минздрав: при атаке дронов пострадали 18 человек, в том числе трое детей

В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Один пострадавший — в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — заявил он.

Кузнецов добавил, что остальные пострадавшие, в том числе ребенок — в состоянии легкой и средней степени тяжести.

«Еще 12 человек, в том числе двое детей, получают амбулаторную медицинскую помощь. Все пациенты проходят лечение и необходимую диагностику», — подчеркнул помощник министра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что целью массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область были именно мирные жители.