Вооруженные силы Украины сменили тактику применения дронов в Запорожской области под городом Васильевка. Они стали сжигать мины и заходить в тыл, сообщил сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале .

Он показал видео уничтожения сброшенного дроном «Баба-яга» зажигательного боеприпаса. Рогозин заявил, что украинские военные оставили на Васильевском участке много таких снарядов.

По словам сенатора, БПЛА противника сильно активизировались. По ночам они летали вдоль берега Каховского водохранилища и пытались заходить в российский тыл, а днем сбрасывали зажигательные предметы на поля и леса, чтобы подпалить траву и разминировать территорию.

«Мины шипят от огня, как котлеты на сковороде. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это», — сказал Рогозин.

В июне группировка «Восток» взяла под контроль запорожское село Загорное. Украинский политолог Андрей Золотарев спрогнозировал мощный удар по ВСУ в Запорожской области летом 2024 года.