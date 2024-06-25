Мощный удар ВС России по ВСУ в Запорожской области предрекли на Украине

Политолог Золотарев: ВС РФ могут ударить по ВСУ в Запорожской области уже летом

Фото: РИА «Новости»

Российские силы уже к концу лета могут нанести масштабный удар по ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka, сославшись на слова «ряда военных экспертов».

«Наиболее мощно могут ударить в Запорожской области. <…> К концу лета, возможно, будет попытка ударить», — отметил он.

Золотарев подчеркнул, что Запорожье и мосты через Днепр имеют особое стратегическое значение, поэтому не стоит «обольщаться», думая, что в планах ВС России — «занять» только ДНР.

На то, что Запорожье остается уязвимым для ВСУ направлением, еще в конце февраля 2024 года указывал отставной полковник СБУ Олег Стариков. Он не исключал, что российские силы применят там стратегию «качели»: предпримут отвлекающие маневры в другом месте, а затем отойдут и нанесут главный удар.

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