«Минута в минуту». Имам из Курской области рассказал, как спасает людей вместе с военными

Украинские националисты переодевались в форму российских военных в Курской области. Об этом заявил председатель мусульманской общины Курска, имам Иса Салимсултанов в беседе с 360.ru. Мужчина занимается спасением жителей прифронтовой зоны от нападения ВСУ.

Вызывает недопонимание

«Они (ВСУ — прим. ред.) двигались по населенным пунктам, по поселкам ездили. Никто не понимал, кто наши военные, а кто их военные, поскольку украинские военнослужащие двигались в форме наших военных. Поэтому у людей такое недопонимание было», — заявил имам.

Салимсултанов объяснил, что боевики могли проникнуть в населенный пункт под видом российского бойца, закрепиться в нем, и уже после этого нацепить характерные синие повязки, раскрыв свое истинное лицо.

Что происходит на месте

В Курской области есть те, кто добровольно отказывается покидать дома. По словам имама, с такими гражданами «бывает тяжело».

«Они нашим военным не дают работать. <…> [боец] когда находит мирное население, солдат пустым не вернется, он будет пытаться их эвакуировать. В это время он попадает под обстрел, [оба] подвергаются риску. Гражданские этого не понимают», — заявил Салимсултанов.

Минута в минуту, каждый день

Собеседник 360.ru объяснил, что взаимодействует с военными по поводу спасения не успевших эвакуироваться мирных жителей. Имаму и его напарникам сообщают, в каком населенном пункте остались граждане. Они приезжают туда и вывозят людей в безопасное место.

«Рано утром, новые адреса, новые территории. Выезжаем <…> согласовываем. Доезжаем до этого места, там с военными координируемся. Вот так вот, минута в минуту, каждый день», — заявил Иса.

По его словам, он и жители Курской области любят свою Родину и сделают все, чтобы спасти людей.