«Минут 15 смотрели друг на друга». Российский боец рассказал о жуткой встрече с дроном ВСУ
Российский военный встретил дрон ВСУ на дереве
Боец «БАРС-13» с позывным Малой столкнулся с дроном ВСУ, когда перемещался на позицию. БПЛА оказался прямо перед ним, когда военнослужащий залез на дерево, рассказал он «Царьграду».
Малому нужно было передать важную информацию, однако связь не работала, поэтому он решил ловить сигнал на высоте.
«Залез на дерево, начал отбиваться. Они приняли. В этот момент я вроде начал спускаться, мимо пролетает дрон и видит, что я сижу», — вспомнил Малой.
Боец уточнил, что есть два типа беспилотников — «Мавики» и FPV-дроны. Первый вид сбрасывает взрывчатку с высоты, а второй летит прямо в цель, уничтожая ее вместе с собой.
Перед солдатом был «Мавик», и они около 15 минут «друг на друга смотрели». В итоге вражеский БПЛА улетел.
Российский военный предположил, что беспилотнику, возможно, надоело следить за деревом или у него садился аккумулятор. После этого Малой спустился на землю и вернулся к сослуживцам.
Ранее Минобороны сообщило о подвиге военнослужащего, который выстрелом из ружья спас танк от атаки украинского дрона.