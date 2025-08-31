«Минут 15 смотрели друг на друга». Российский боец рассказал о жуткой встрече с дроном ВСУ

Боец «БАРС-13» с позывным Малой столкнулся с дроном ВСУ, когда перемещался на позицию. БПЛА оказался прямо перед ним, когда военнослужащий залез на дерево, рассказал он «Царьграду» .

Малому нужно было передать важную информацию, однако связь не работала, поэтому он решил ловить сигнал на высоте.

«Залез на дерево, начал отбиваться. Они приняли. В этот момент я вроде начал спускаться, мимо пролетает дрон и видит, что я сижу», — вспомнил Малой.

Боец уточнил, что есть два типа беспилотников — «Мавики» и FPV-дроны. Первый вид сбрасывает взрывчатку с высоты, а второй летит прямо в цель, уничтожая ее вместе с собой.

Перед солдатом был «Мавик», и они около 15 минут «друг на друга смотрели». В итоге вражеский БПЛА улетел.

Российский военный предположил, что беспилотнику, возможно, надоело следить за деревом или у него садился аккумулятор. После этого Малой спустился на землю и вернулся к сослуживцам.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге военнослужащего, который выстрелом из ружья спас танк от атаки украинского дрона.