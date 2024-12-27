Российские военные ликвидировали украинские опорный пункт на Кураховском направлении. Об этом сообщило Минобороны .

«Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили опорный пункт и минометную позицию ВСУ на Кураховском направлении», — заявили в ведомстве.

Также министерство опубликовало кадры боевой работы дронов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры работы беспилотников батальона «Запад-Ахмат». Военные ударили по позициям ВСУ в районе Волчанских хуторов Харьковской области, уничтожили живую силу и боевую технику противника.

Бойцы атаковали украинских военных с воздуха. Удары нанесли с хирургической точностью, сбросив зажигательные и осколочно-фугасные боеприпасы по целям.