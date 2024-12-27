Минус опорник у ВСУ. Как работают расчеты ударных FPV-дронов на Кураховском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российские военные ликвидировали украинские опорный пункт на Кураховском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
«Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили опорный пункт и минометную позицию ВСУ на Кураховском направлении», — заявили в ведомстве.
Также министерство опубликовало кадры боевой работы дронов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры работы беспилотников батальона «Запад-Ахмат». Военные ударили по позициям ВСУ в районе Волчанских хуторов Харьковской области, уничтожили живую силу и боевую технику противника.
Бойцы атаковали украинских военных с воздуха. Удары нанесли с хирургической точностью, сбросив зажигательные и осколочно-фугасные боеприпасы по целям.