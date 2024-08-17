Минцифры запустило под Белгородом автоматический межсетевой роуминг

Все находящиеся в Белгородской области россияне смогут оставаться на связи, независимо от оператора. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В регионе в связи с ЧС федерального характера запустили автоматический межсетевой роуминг. Если абонент столкнется с пропажей сигнала у оператора, смартфон автоматически подключится к другому. Это решение позволит жителям не терять доступ к мобильной связи и интернету, указали в пресс-службе ведомства.

О введении режима ЧС федерального характера в Белгородской области с 15 августа заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что это решение поможет региональным властям ликвидировать последствия ударов ВСУ. По его словам, с ЧП следует бороться на федеральном уровне. Куренков на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС также указал, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.