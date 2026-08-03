Минтранс и Минобороны приняли меры для безопасности Азовского и Черного морей

Минтранс создал оперштаб для координации перевозок в Азовском море. Совместно с Минобороны ведомство принимает меры для обеспечения безопасности судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство напомнило о напряженной обстановке в акватории Азовского моря из-за атак беспилотников на морские суда.

Для координации создали специальный штаб. Он занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением на другие виды транспорта, чтобы грузоперевозки проводились своевременно и в полном объеме.

«Ряд стивидорных компаний уже выразили готовность принять дополнительный объем грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы с учетом их технологических возможностей», — добавили в пресс-службе.

Ночью системы ПВО ликвидировали над регионами 131 украинский беспилотник. Атаки отразили над Кубанью, Крымом, акваторией Черного моря, Тульской, Смоленской и еще семью областями.