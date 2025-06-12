«Это только начало». Аналитик отметил нарастающую амплитуду ударов по Украине

Вооруженные силы России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой. Так ночной удар по Киеву прокомментировал военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко.

Аналитик напомнил о реакции Запада на ответ России на массированную атаку ВСУ по военным аэродромам. Его назвали слабым и ординарным. Шлепченко в связи с этим напомнил пословицу, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним».

И именно это продемонстрировала Россия ударом по Киеву. ВС РФ наносят удары по складам, производственным и административным объектам и системам противовоздушной обороны, и «это только начало».

«И что мы видим? Удары идут с нарастающей амплитудой», — отметил обозреватель.

Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 10 июня. Небо над украинской столицей заволокло черным дымом. Администрация Оболонского района объявила о пожаре в промышленной зоне.