Украинские боевики подготовили провокацию с жидким аммиаком в поселке Новотроицкое Херсонской области для дальнейшего обвинения России. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев .

Он пояснил, что еще в начале июля украинские боевики разместили антенно-мачтовое оборудование в крупном распределительном пункте аммиака рядом с поселком. При его поражении в окружающую среду выльется более 550 тонн жидкого аммиака.

«Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении ей репутационного ущерба», — завил Ртищев.

В качестве доказательства он привел письмо заместителя директора предприятия «Укрхимтрансаммиак» в адрес начальника областной военной администрации, подчиненной Киеву.

Генерал-майор подчеркнул, что это не первый случай использования химических веществ для организации провокации. С начала специальной военной операции российские военные нашли десятки схронов с отравляющими веществами и кустарные химические боеприпасы.

В мае этого года подобное хранилище с беспилотниками, взрывчаткой и пробирками с токсичной жидкостью нашли в районе села Ильинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, украинские боевики используют БПЛА с боеприпасами, заряженными запрещенными к распространению веществами — хлорпикрином и хлорацетофеноном. В последний раз такой дрон атаковал группировку российских войск в районе села Ивановка.

В начале июля постоянное представительство России при ОЗХО заявило, что секретариат проигнорировал представленные доказательства использования украинскими боевиками запрещенных веществ в зоне проведения спецоперации. Дипломаты подчеркнули, что результаты анализов проб с мест боев химико-аналитической лаборатории Минобороны, имеющей сертификат организации, остались без внимания.