Минобороны заявило о готовности передать Украине еще 2239 тел военных ВСУ

Минобороны: России готова передать Украине еще 2239 погибших военных ВСУ

Российская сторона готова передать Украине еще 2239 погибших военных ВСУ в рамках обмена телами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Готовы на данном этапе передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ», — заявили в ведомстве.

В понедельник российская сторона передала Украине 1248 тел военнослужащих ВСУ, вернув взамен 51 погибшего российского военнослужащего.

В Минобороны подчеркивали, что Россия выполнила договоренности, реализовав гуманитарную акцию по отправке украинской стороне 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Украина передала 78 погибших российских военнослужащих.

Днем ранее Украина передала России очередную группу пленных военнослужащих. Бойцам оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, на родине бойцам предоставят возможность пройти реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.