Из плена вернулась группа бойцов ВС России

Из плена вернулась еще одна группа бойцов ВС России

Украинская сторона передала России еще одну группу пленных военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны.

Взамен Россия передала Украине группу пленных солдат ВСУ.

Российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех вернувшихся из плена бойцов доставят на родину, где им предоставят возможность пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен пленными прошел в рамках договоренностей, заключенных делегациями на переговорах в Стамбуле. Встреча дипломатов состоялась в начале июня и продлилась более трех часов. Стороны условились, что общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.

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