Из плена вернулась группа бойцов ВС России

Украинская сторона передала России еще одну группу пленных военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, сообщило Минобороны .

Взамен Россия передала Украине группу пленных солдат ВСУ.

Российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех вернувшихся из плена бойцов доставят на родину, где им предоставят возможность пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен пленными прошел в рамках договоренностей, заключенных делегациями на переговорах в Стамбуле. Встреча дипломатов состоялась в начале июня и продлилась более трех часов. Стороны условились, что общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.