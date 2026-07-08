Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger британского производства
Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger ВСУ
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. Об этом сообщило Минобороны в «Максе»..
Это первый подтвержденный случай ликвидации этого типа вооружений.
Также в полосе ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли 220 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили предприятие «Самсунг-Украина», на котором производили комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Также ударили по цеху сборки БПЛА большой и средней дальности и другим объектам ВПК.