Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger британского производства

Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. Об этом сообщило Минобороны в «Максе»..

Это первый подтвержденный случай ликвидации этого типа вооружений.

Также в полосе ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли 220 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили предприятие «Самсунг-Украина», на котором производили комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Также ударили по цеху сборки БПЛА большой и средней дальности и другим объектам ВПК.

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