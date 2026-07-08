Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК Rapid Ranger британского производства

Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. Об этом сообщило Минобороны в «Максе». .

Это первый подтвержденный случай ликвидации этого типа вооружений.

Также в полосе ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли 220 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили предприятие «Самсунг-Украина», на котором производили комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Также ударили по цеху сборки БПЛА большой и средней дальности и другим объектам ВПК.