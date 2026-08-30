Минобороны Украины признало размещение складов с оружием в жилой застройке

Представители Минобороны Украины признали, что в селе Милая Киевской области склады с оружием и боеприпасами находились рядом с жилыми домами. Украинское военное ведомство сообщило об этом в телеграм-канале.

Российские военные поразили военный склад ВСУ, где хранились комплектующие для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2. Произошел взрыв.

В Минобороны заявили, что все ответственные руководители Сил безопасности и обороны, а также украинского ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Эти объекты не должны находиться рядом с жилым сектором.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал преступной халатностью пожар и взрывы на складе боекомплектов в Киевской области.