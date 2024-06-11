Минобороны Украины назначило нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Полковника Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Согласно указу министра обороны <…> Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — отметили в министерстве.

В качестве отдельного рода войск СБС сформировали в феврале 2024 года.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с 360.ru, что Запад может помочь ВСУ с испытаниями корректируемых авиабомб, которые на Украине будут собирать из зарубежных компонентов. О подготовке к испытаниям такого вида вооружений заявлял начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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