«Микола» на западный манер. Украине помогут разработать «свои» КАБы

Запад может помочь ВСУ с испытаниями «собственных» корректируемых авиабомб (КАБ), рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, подобные снаряды наверняка будут собирать из западных компонентов, зато могут получить «гордые» украинские названия.

«Все, что они говорят, то, что они что-то изобретают, как и летательные аппараты, беспилотники — воздушные ли или надводные — это все так или иначе [поставляют] составляющие оттуда, с Запада идут, и помогают собирать, помогают делать», — объяснил ситуацию с «собственными» украинскими бомбами Дандыкин.

По его словам, важную роль могут сыграть оставшиеся на Украине со времен СССР бомбы.

«До развала Советского Союза там было три воздушных армии в округах — в каждом по армии, поэтому какие-то бомбы остались. Поэтому с помощью западников, систем управления и так далее они вполне могут это сделать. Все-таки там работают, помогают», — добавил собеседник 360.ru.

Василий Дандыкин напомнил, что украинские беспилотники и другие аппараты состоят из западных комплектующих, однако в ВСУ их гордо называют на свой лад.

«У них будет просто название украинское <…> „Микола“ <…> думаю, да <…> то, что мы создаем и то, что мы делаем — это эффективно работает. Запад моментально подхватывает и отрабатывает с ними все эти задачи», — резюмировал военный эксперт.

О подготовке к испытаниям КАБов ранее заявил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов. По его словам, работы начнут в течение ближайших недель.