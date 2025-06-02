CNN: Хегсет получал доклады о диверсии Украины в России

Глава Пентагона Пит Хегсет получал информацию о ходе диверсионной операции Украины на российские аэродромы. Об этом со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа сообщил телеканал CNN .

«Хегсета на регулярной основе информировали о происходящем в воскресенье, пока тот находился в пути к военной базе Эндрюс», — рассказали журналисты.

Собеседники телеканала отметили, что, несмотря на это, Белый дом заранее не уведомляли о планах ВСУ. Американская администрация не обсуждала этот вопрос с представителями Украины.

Источники телеканала CBS подчеркнули, что США не предоставляли киевским властям разведывательную информацию для осуществления операции.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал совершенные Киевом теракты на российских аэродромах доказательством того, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт с Россией.