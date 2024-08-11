Минобороны: ВСУ в боях на Курском направлении потеряли до 1350 военных

В ходе боев на Курском направлении украинские военные лишились до 1350 военнослужащих, 23 БТР и 29 танков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Противник за время боевых действий на Курском направлении лишился до 1350 военнослужащих, 20 автомобилей, 116 боевых бронированных машин, [потерял] девять боевых машин пехоты, 23 бронетранспортера, 29 танков, 10 орудий полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня „Град“, — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. В течение только прошлых суток боевики потеряли до 230 человек живой силы в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Журавли и Толпино.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что утром в воскресенье российские военные разгромили расположение ВСУ в поселке Кияница на границе Курской области.