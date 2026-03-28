Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских дронов за девять часов
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами за девять часов субботы, 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что речь идет о промежутке между 11:00 и 20:00 по московскому времени. Запущенные украинскими боевиками беспилотники уничтожили в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Тульской областей, над территориями Московского региона и Крыма.
В ночь на субботу, 28 марта, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 155 беспилотников, запущенных с территории Украины. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в зону воздушной атаки попали сразу 17 российских регионов.
В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Брянской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской и Ленинградской областями. Также средства противовоздушной обороны сработали в Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областях, в Крыму и Московском регионе.